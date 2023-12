Als zelfs concurrent het zegt? "Mathieu van der Poel is de beste ooit"

Mathieu van der Poel is met een knappe overwinning aan zijn seizoen begonnen in Herentals. En dus vielen de monden van zowat iedereen open. Maar dekken de uitspraken ook volledig de lading?

Jurgen Mettepenningen zag het al met lede ogen aan voor de rest van de winter. Volgens hem is Mathieu van der Poel zo indrukwekkend dat niemand - ook van Aert of Pidcock - aan hem zullen kunnen tippen als hij in vorm is.

En aangezien die twee er niet bij zullen zijn op het WK in Tabor, is iedereen eigenlijk al de zesde wereldtitel aan het bijschrijven voor MVDP. Enkel pech, een blessure of iets heel bizar lijkt daar roet in het eten te kunnen strooien.

152 overwinningen in het veld bij de profs

Met zes wereldtitels zou van der Poel tot op eentje komen van ene Erik De Vlaeminck, die ooit zeven wereldtitels pakte. De Nederlander aast op dat record en de kans dat hij het binnen enkele jaren alsnog evenaart of misschien wel breekt? Groot.

"Mathieu is gewoon de beste crosser ooit", liet Tom Pidcock zondag optekenen in Namen na zijn overwinning. Dat helpt om de druk af te houden met oog op de volgende races waarin beide crossers elkaar tegenkomen. Maar valt er ook inhoudelijk iets voor te zeggen?

Naast de vijf wereldtitels zit van der Poel ondertussen al aan 152 overwinningen in het veld in zijn profcarrière. Hij pakte vier keer de Superprestige, één keer de Wereldbeker en twee keer de X2O-Trofee (of een van zijn voorgangers afhankelijk van de sponsoren).

Als het gaat over totaal aantal overwinningen, dan komt Erik De Vlaeminck met 206 crossen ook nog steeds boven Mathieu van der Poel terecht. En ene Sven Nys won ooit zelfs 292 crossen. Die reden natuurlijk wel volledige seizoenen - ook MVDP heeft twee seizoenen met 32 gewonnen crossen gehad.

GOAT of (nog) geen GOAT?

Qua percentages aan overwinningen doet haast niemand beter dan de Nederlandse alleskunner. Vorig jaar 7 op 15, het jaar ervoor 0 op 2, het jaar daarvoor 10 op 14 en in het seizoen 2019-2020 een ongeziene 25 op 26 en de jaren daarvoor 32 op 34 en 32 op 38.

Slotsom: als hij start, dan is hij heel moeilijk te volgen of te kloppen. De beste allertijden? Dat is dan weer een moeilijke vergelijking, want appels en peren. Iets wat ook de meeste ex-wereldkampioenen laten weten. Van der Poel is goed op weg om de beste aller tijden te worden, maar moet dan minstens ook naar zeven wereldtitels. En zelfs dan blijft het moeilijk vergelijken.