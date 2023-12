Concurrent trekt grote ogen bij dominantie Van der Poel en zet zijn hoop ook op Van Aert

Mathieu van der Poel maakte in Herentals veel indruk in zijn eerste cross. Ook andere crossers hebben genoten van de prestatie van de wereldkampioen.

Joris Nieuwenhuis was zaterdag niet aanwezig in Herentals. Hij spaarde zich om zondag te scoren in de Wereldbeker in Namen en dat lukte ook met een derde plaats. Opnieuw op het podium na zijn eerste zege in Val di Sole.

"Eerlijk gezegd is dat niet heel anders, maar dat komt ook een beetje door mijn eigen mindset, denk ik. Mijn mindset is anders, ik rijd nu niet eens per se om te winnen: ik koers omdat ik de sport gewoon zo leuk vind", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Mathieu van der Poel

Zaterdag reed Nieuwenhuis dus niet in Herentals, maar de Nederlander keek wel naar het wederoptreden van zijn landgenoot en wereldkampioen Mathieu van der Poel. En hij genoot met volle teugen.

"Ik heb Mathieu ook gezien. Ik vind het niet alleen een mooie sport om te doen, maar ook om te kijken. Hoe hij dat doet, vind ik heel knap. Daar kijk ik met grote ogen naar, en dan hoop ik dat als die ander er ook weer bijkomt en dat we dan mooie duels krijgen", doelt hij op Van Aert.