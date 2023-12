Dirk De Wolf ziet duidelijke gelijkenis tussen Tadej Pogacar en Eddy Merckx

Het nieuws over het starten van Tadej Pogacar in de Giro kwam toch wel wat als een verrassing. Maar toch zou de Sloveen nog altijd de Tour kunnen rijden.

Tadej Pogacar was de afgelopen jaren één van de smaakmakers in de Tour. In 2020 reed hij Primoz Roglic in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles nog uit het geel, in 2021 won hij opnieuw de Tour.

Maar in 2022 en 2023 had de Sloveen plots wel een te duchten tegenstander met Jonas Vingegaard. Hij moest dan ook twee keer de duimen leggen tegen de Deen. Of dat meespeelt in zijn keuze voor de Giro, is niet duidelijk.

Giro en Tour?

Maar het is ook niet uitgesloten dat Pogacar na de Giro nog altijd de Tour zal rijden. "Het zou mij écht verbazen mocht hij niet naar de Tour gaan", zegt Dirk De Wolf bij Het Nieuwsblad. Zeker omdat de Giro in 2024 niet zo heel lastig is.

Volgens De Wolf zou de Giro rijden zo zelf een ideale voorbereiding kunnen zijn voor de Tour. "Net zoals Eddy Merckx na de Giro nog naar de Tour ging en die won." En De Wolf twijfelt ook niet dat Pogacar die combinatie aankan.