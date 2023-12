Laten Belgen van hun pluimen? Dit was al van 1996(!) geleden in de cross

Vier keer Nederland, twee keer Tom Pidcock en nul keer België op het podium in de klassementscrossen afgelopen weekend. Een teken aan de wand van de internationalisering van de cross én dat de dominantie van de Belgen misschien wel voorbij is.

De laatste keer dat er nog eens een volledig buitenlands podium was bij de mannen in een Wereldbeker? Dat was al geleden van 2013. Toen waren het Lars van der Haar, Zdenek Stybar en de verrassende Martin Bina die het podium bevolkten in Zolder.

Nu waren het Tom Pidcock, Pim Ronhaar en Joris Nieuwenhuis die in Namen de top-3 uitmaakten. Bovendien was het een dagje eerder aan Mathieu van der Poel, Tom Pidcock en Lars van der Haar om op het podium te gaan staan.

© photonews

Gevolg: een heel weekend lang, twee opeenvolgende crossen voor een klassement geen enkele Belg op het podium. Geleden van de oertijd. Enfin, volgens Jonas Creteur van half december 1996 - toen in Milaan en Overijse.

2 classification cyclocross races in a row (on consecutive days) withNO BELGIANS 🇧🇪 on the podium in the men's elite category before this weekend?1⃣9⃣9⃣6⃣!Dec 14th Milan (Superprestige): 1. @adrievanderpoel 🇳🇱, 2. Daniele Pontoni 🇮🇹, 3. Richard Groenendaal 🇳🇱.Dec 15th… https://t.co/8Qn6ank1Hn — Jonas Creteur (@jonas_creteur) December 17, 2023

Het zegt veel, zoniet alles. Jarenlang hebben we toppers gehad die de dienst uitmaakten en heel veel crossen wonnen. Herygers, De Clercq, Nys, Wellens, Albert, van Aert, ... Altijd was er wel een Belg op het podium te vinden.

Dominantie van de Belgen voorbij?

En ook al rijdt van Aert al een paar jaar geen volledige winters meer, dan nog zijn er genoeg crossen waar er andere Belgen de honneurs konden waarnemen. Minstens toch om op het podium te geraken en te blijven. Eli Iserbyt - de man van de regelmaat - was twee keer vierde, dus dramatisch is het zeker niet.

Maar opvallend is het wel dat het zolang geleden was dat er nog eens een niet-Belgisch podium was. Het klinkt al bijna zo uniek als een podium bij de vrouwen zonder één Nederlandse, want daar is de dominantie de laatste jaren helemaal en totaal.