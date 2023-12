Mark Cavendish kiest voor radicaal andere aanpak in zijn allerlaatste profjaar

Mark Cavendish zal in 2024 dan toch nog in het wielerpeloton te spotten zijn. De Brit keerde terug op zijn plan om zijn fiets aan de haak te hangen.

Op de tweede rustdag van de Giro, een dag na zijn 38ste verjaardag, kondigde Mark Cavendish zijn afscheid aan als profwielrenner. De Brit zou er na dit jaar mee stoppen, maar de rest van 2023 had nog een grote invloed op hem.

Een paar dagen later won Cavendish de slotrit in de Giro, in de Tour greep hij net naast zijn 35ste ritzege in de Tour. Jasper Philipsen ging hem in Bordeaux nog in de laatste meters nog voorbij. Een dag later moest Cavendish opgeven met een sleutelbeenbreuk.

Maar op vraag van zijn kinderen wil Cavendish het in 2024 nog één keer proberen in de Tour. Beginnen doet hij Tour Colombia (6-11 februari), voor de rest is er nog weinig bekend over zijn programma voor 2024.

Geen Giro

Maar één iets is wel duidelijk, Cavendish zal geen combinatie Giro-Tour rijden, zoals hij dit jaar wel deed. Dat bevestigde zijn Griekse trainer Vasilis Anastopoulos, die tot dit jaar bij Soudal Quick-Step aan de slag was.

"Mark zal eerst een blok aan wedstrijden afwerken, gevolgd door een periode van herstel. Daarna volgt een trainingsblok en vervolgens zullen we nog enkele wedstrijden rijden richting de Tour", zegt hij bij GCN. In april staat er al zeker een stage in Griekenland op het programma.