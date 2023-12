Jumbo-Visma wil Soudal Quick-Step achterna met opvallende bijnaam

Sommige wielerploegen hebben een bijnaam. Jumbo-Visma heeft er verschillende maar zou een vaste willen hebben.

Soudal Quick-Step wordt al jaren 'The Wolfpack' genoemd, BORA-hansgrohe heeft 'Band of Brothers' als bijnaam. Ook Jumbo-Visma, dat in 2024 verder gaat als Visma-Lease a Bike, wil nu zo'n vaste bijnaam.

De Nederlandse ploeg had al een bijnaam sinds de Dauphiné 2020, toen Richie Porte hen de 'killer wasps', noemde. Omdat de ploeg toen alle aanvallen van andere ploegen afsloeg en de koers domineerden.

Sindsdien wordt de ploeg ook de 'killer bees' genoemd en daar wil Jumbo-Visma nu 'Yellow B' van maken als bijnaam, dat meldt Wielerflits. De ploeg houdt namelijk ook in 2024 vast aan haar geel-zwarte tenue.

"Maakt niet uit welk bedrijf ons sponsort, het tenue verandert niet. Dat is al heel wat. Hopelijk raken de fans er vertrouwd mee", zegt Merijn Zeeman bij Masters Magazine. Donderdag wordt het nieuwe van de ploeg gepresenteerd.