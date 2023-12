Mevrouw Vingegaard haalt uit naar wielerploegen: "Onbegrijpelijk"

Achter elke sterke man staat een sterke vrouw. Dat is zeker het geval bij Tourwinnaar Jonas Vingegaard.

Jonas Vingegaard is samen met zijn vrouw Trine Marie Hansen, die elf jaar ouder is dan hem. Ze regelt alle praktische zaken en onderhandelt ook zijn nieuwe contract.

“Ik wil graag zoveel mogelijk weten van wat er rond Jonas gebeurt”, vertelt ze aan HUMO. “Zelfs een kleine aanpassing aan zijn fiets. Als hij dat niet deelt met mij, voel ik me gepasseerd. Als ik er dan iets van zeg, reageert Jonas verrast: 'Interesseert je dat echt?' Ik moet oppassen dat ik er niet te veel in opga.”

Ze ziet veel goede dingen in het wielrennen, maar er is ook nog heel veel ruimte voor verbetering. “Ik hoop dat de sport evolueert, maar er moet nog véél gebeuren. Om maar één voorbeeld te geven: Jonas is een familiemens. Ik vind het mooi dat z'n team daar volledig in meegaat: ze laten hem zoveel mogelijk tijd spenderen met mij en ons dochtertje Frida.”

Andere ploegen zouden dat volgens haar ook moeten doen. “Ik hoop dat de andere ploegen Jumbo-Visma daarin volgen, want het gebeurt veel te weinig. Onbegrijpelijk: als renners gelukkig zijn, presteren ze beter”, is haar gouden raad.