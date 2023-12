Morkov deelt ferme sneer uit naar ex-ploeg Soudal-QuickStep

Michael Morkov ruilde Soudal-QuickStep in voor Astana. Daar heeft hij een wel heel duidelijke opdracht voor 2024.

Mark Cavendish wordt een belangrijke pion voor Astana in 2024. Er wordt alles op alles gezet om de 35ste ritzege in de Tour de France te boeken voor de Brit, zodat hij voorbij Eddy Merckx gaat die er nu net als Cavendish 34 achter zijn naam heeft.

Bijna Astana krijgt Cavendish een heel leger rond hem om die ambitie waar te maken, met ook Michael Morkov die overkomt van Soudal-QuickStep. “De dag na zijn val in de Tour belde Mark me op,” zegt de Deen aan Het Nieuwsblad.

“Toen ik zijn naam zag verschijnen, wist ik hoe laat het was. Hij zei dat hij alleen nog een jaartje wou doorgaan als ik naar de ploeg kwam. Ik denk dat hij ook zonder mij nog wel zou blijven koersen zijn, maar dat is in ieder geval hoe hij zijn kaarten naar mij uitspeelde. Dat flatteerde me natuurlijk wel.”

De twee werkten in het verleden nog samen bij Soudal-QuickStep. Morkov deelt ook een sneer uit naar zijn oud-werkgever. “Ik heb al met veel sprinters gewerkt, maar met Mark had ik de beste connectie. Ik kan iets voor hem betekenen. Dat was de voorbije jaren moeilijker met Jakobsen. Bij hem had ik minder het gevoel dat ik van toegevoegde waarde was.”