Quinten Hermans blijft in WK veldrijden geloven, ondanks njet van ploegmanager

Quinten Hermans zou in februari graag aan het WK veldrijden deelnemen. Alleen willen ze dat bij Alpecin-Deceuninck niet.

Manager Christoph Roodhooft was vorige week resoluut. Quinten Hermans gaat niet naar het WK veldrijden. Mathieu van der Poel is de uitgesproken titelkandidaat en Hermans moet zich volgend jaar meer laten zien op de weg, klonk het.

Hermans is ervan overtuigd dat hij nog enkele stappen vooruit kan zetten en dat het WK dan zeker tot zijn mogelijkheden behoort. “Ook qua voorbereiding kan het perfect. Maar voor mij blijft de voorwaarde: als ik ga, is het om een mooi resultaat neer te zetten. En niet om de hoop wat groter te maken, daar in Tábor. Daarin volg ik Christoph helemaal”, klinkt het bij WielerFlits.

Grote uitschieters op de weg bleven tot nu toe uit bij Alpecin-Deceuninck en dat wil Roodhooft graag anders zien bij Hermans. “Ik denk dat mijn hele wegseizoen niet slecht was. Alleen waren er te weinig goede dagen, dus moeten we goed kijken hoe het volgend jaar beter kan.”

Toch voelt hij zelf ook dat het accent anders ligt deze winter. “Nu staat alles in het teken van het wegseizoen. In het tweede deel van vorige winter was dat ook het geval, maar in het begin van het seizoen wilde ik nog resultaten rijden. Nu is het meer om te prikkelen tijdens de winter. Het is belangrijk om bezig te blijven, anders is het een lange winter om te overbruggen. Een tiental crossen rijden, doorbreekt dat wat.”