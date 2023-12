Renaat Schotte denkt het zijne van Pogacar en onthult echte ambitie van de Sloveen in 2024

De organisatie van de Giro maakte bekend dat Tadej Pogacar hun ronde rijdt in 2024. Renaat Schotte heeft zijn idee over de echte ambitie van de Sloveen.

Maandag raakte bekend dat Tadej Pogacar de Giro d’Italia zal rijden. Dat maakte de organisatie van de ronde zelf bekend. Later op de dag liet de Sloveen weten dat hij ook aan de start van de Tour de France komt.

Een vreemde combinatie om beide grote rondes in hetzelfde jaar te rijden. In beide voor de eindzege gaan lijkt een utopie. En dat in een jaar waarin ook nog eens de Olympische Spelen gehouden worden en iedereen zijn zinnen ook op het WK zet.

Wieleranalist Renaat Schotte denkt alvast het zijne van de plannen van de Sloveen. Hij ziet hem niet voor eindwinst in de Giro en de Tour gaan.

Tadej Pogacar wil in 2024 de Giro winnen

“Ik denk dat hij gewoon een andere prioriteit heeft: dat hij mikt op de Olympische Spelen. Dat is dan niet combineerbaar met mikken op eindwinst in de Tour en dat dat de grote factor is om dan in 2024 voor de Ronde van Italië te kiezen”, klinkt het bij Sporza.

Volgens Schotte is er nog een andere reden waarom Pogacar plots voluit voor de Giro gaat. “Dat in combinatie met een aantrekkelijke startpremie die aangeboden wordt door de Giro-organisatie. Daar zal nooit over gecommuniceerd worden, maar het is opvallend dat de communicatie over zijn Giro-start is gebeurd via het officiële kanaal van de Giro.”