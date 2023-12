Zo brengt Arnaud De Lie de feestdagen door

Arnaud De Lie is de exponent van Lotto Dstny. Onze landgenoot blijft er echter zeer bescheiden bij en kijkt ook naar zijn ploegmaten.

Arnaud De Lie wil ook in 2024 een nieuwe stap voorwaarts zetten. “Ik probeer van jaar tot jaar telkens dat tikkeltje professioneler te worden in wat ik doe”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Met de steun en de gouden raad van Victor (Campenaerts, red.) , van wie ik altijd wel weer nieuwe dingen opsteek.”

De bedoeling is dat Lotto Dstny de zege pakt in een Vlaamse klassieker en De Lie lijkt daar de geknipte persoon voor. “Dat zou formidabel zijn. Maar het afgelopen jaar is gebleken dat er meerdere potentiele afwerkers in deze groep schuilen. Als we erin slagen al die troefkaarten zo goed mogelijk uit te spelen in de ‘flandriennes’, maken we zeker kans.”

Programma van De Lie al deels bekend

Maar eerst staan de feestdagen voor de deur. “Rustig thuis, met mijn ouders en de familie. Ik vind Kerstmis en Nieuwjaar wel sympa. Altijd gezellig. En lekker eten. Maar het zijn nu ook niet bepaald mijn favoriete feesten, ik voel niet de behoefte om ze uitbundig te vieren. En al zeker niet op anderhalve maand van mijn eerste wedstrijden. Ik moet er mijn hoofd een beetje bijhouden en de focus bewaren.”

Wat zijn eerste koers wordt, mag hij officieel nog niet bekendmaken. “Maar, tip: surf eens naar www.procyclingstats.com. Daar staat (een deel van) mijn voorjaarsprogramma op. Ik heb voorts niks gezegd”, lacht De Lie.