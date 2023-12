Geen Tour voor Van der Poel? Wereldkampioen hint op deelname in andere grote ronde

Mathieu van der Poel moet in 2024 heel wat knopen doorhakken over zijn programma. Onder meer welke grote ronde hij gaat rijden is een vraagteken.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel was deze week te gast bij de Geraint Thomas Cycling Club, de podcast van de Tourwinnaar van 2018. Daar sprak Van der Poel onder meer over zijn programma van 2024.

"We hebben de planning voor volgend jaar nog niet rond, het ligt nog een beetje open. Ik zou wel graag eens een poging wagen in Luik-Bastenaken-Luik, maar ik weet niet of dat al voor volgend jaar is. Het is namelijk een speciaal seizoen, met de Olympische Spelen."

Die Olympische Spelen worden de bepalende factor in het programma van Van der Poel. Als hij op de Spelen deelneemt aan het mountainbiken, dan slaat hij de Tour over. Want de Tour eindigt pas een week voor die Olympische mountainbike.

Vuelta?

Wellicht geen Tour dus voor Van der Poel, maar dat opent ook perspectieven. "Ik heb de Giro én de Tour al gereden. Het is nu misschien wel een goed moment om de Vuelta eens te rijden, ter voorbereiding op het WK."

"Het is een lastige puzzel en ik houd er ook van om eens wat anders te doen. De Vuelta zou in dat opzicht wel leuk zijn, maar het moet natuurlijk wel passen in mijn schema" zei de wereldkampioen nog.