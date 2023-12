Taboe verbreken? Ploeg Van der Poel breekt lans voor gebruik van controversieel middel en zet het helemaal centraal

Zijn ze bij de ploeg van Mathieu van der Poel een taboe aan het doorbreken? Het blijft controversieel in de wielerwereld om ketonen te gebruiken, aangezien de UCI oproept om het niet te doen. Bij Alpecin-Deceuninck zijn ze net wel voorstander.

Met dat standpunt van Alpecin-Deceuninck is ook niets mis. Ketonen staan immers niet op de lijst met verboden producten. Of deze gebruikt worden, verschilt van ploeg tot ploeg. Alpecin-Deceuninck maakt het nu publiekelijk klaar en duidelijk dat het zich ook zal wenden tot het innemen van ketonen.

In dat kader past de nieuwe samenwerking met deltaG Ketones. "Vanaf 1 januari zal deltaG Ketones een centrale rol spelen in de voedingsstrategie van Alpecin-Deceuninck", staat te lezen in een persbericht. Teamdokter Peter Lagrou oordeelt dat deltaG ketonen bijdragen aan meer scherpte, een beter herstel en de prestaties.

ALPECIN-DECEUNINCK TRANSPARANT

Ongetwijfeld is het laatste woord nog niet gezegd over het gebruik van ketonen in de koers, maar bij Alpecin-Deceuninck slagen ze een duidelijke weg in en zijn ze daar ook heel transparant over.