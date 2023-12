Tom Pidcock zegt waar het op staat over Mathieu van der Poel en Wout van Aert: "Dat mag wel duidelijk zijn"

Naast het langverhoopte wederoptreden van Mathieu van der Poel en Wout van Aert is ook Pidcock opnieuw begonnen met veldrijden. En wat de Brit in zijn eerste twee beurten liet zien, was veelbelovend.

De vraag is natuurlijk wat hij straks vermag tegen die andere twee. Bij In De Leiderstrui blikt Pidcock vooruit op de eerste krachtmeting tussen de Grote Drie, in Antwerpen. "Het is niet op mijn beste parcours." Met een aantal trainingen in het zand hoopt de INEOS-man zich desalniettemin klaar te stomen.

AMBITIE OM VAN AERT EN VAN DER POEL TE KLOPPEN

Pidcock steekt zich niet weg voor het vervolg van het veldritseizoen, ondanks de enorme indruk die Van der Poel al maakte. "Ik hoop wel een paar keer mee te kunnen doen met hem en Wout, en het zou natuurlijk nog mooier zijn om ze te kunnen kloppen. Dat is mijn ambitie, dat mag wel duidelijk zijn."

"Zoals vorig jaar in Diegem, daar was het leuk om me met hen te meten", herinnert Pidcock zich nog. Antwerpen mag dan wel niet meteen zijn ding zijn, maar bijvoorbeeld naar Asper-Gavere en Hulst is het voor hem wel uitkijken.