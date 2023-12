Van der Poel klopt andere wereldkampioen die er sowieso toch lak aan had, ploeg Van Aert grijpt verrassend naast prijs

Mathieu van der Poel kan nog eens de vuisten ballen. Dat hij wereldkampioen wegwielrennen is geworden, heeft mee de doorslag gegeven in de verkiezing van Sportman van het Jaar in Nederland.

Nadat dit eerder al gebeurde in België, zijn nu ook in Nederland de sportprijzen uitgedeeld. Mathieu van der Poel is verkozen tot Sportman van het Jaar. Voor die prestigieuze prijs ging het tussen hem en Max Verstappen, de wereldkampioen Formule 1. Van der Poel kon naast zijn wereldtitel nog winst in twee Monumenten voorleggen.

En Verstappen, die zat sowieso niet op de trofee te wachten. Misschien omdat hij 'm al in zijn kast heeft staan, maar de man die de F1 domineert had uitgehaald naar het concept om een sportman te kiezen over de sporttakken heen.

PRIJS VOOR VAN DER POEL MAAR NIET VOOR VAN AERT

Het is niet bekend of dat heeft meegespeeld, maar Van der Poel heeft de prijs toch maar mooi binnengehaald. Sportvrouw van het Jaar werd atlete Femke Bol. De 4x400 estafettevrouwen zijn de ploeg van het jaar geworden na hun wereldtitel. Ze troefden zo Jumbo-Visma af, ondanks de winst in de drie grote ronden van de ploeg van Van Aert.