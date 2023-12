Vanaf nu plots een heel andere dynamiek in de cross: haal uw agenda erbij voor het festival Van Aert vs Van der Poel

De dynamiek in het crossseizoen tot dusver mag u even klasseren. Van Aert en Van der Poel zullen het niveau in de komende kerstperiode nog met een ruk omhoog jagen.

Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock hebben inmiddels allen de instap gemaakt in het veldritseizoen. Meteen werd duidelijk dat zij toch iets toevoegen dat we tot dusver nog niet gezien hebben, vooral dan in het geval van Van der Poel. Een nieuwe dynamiek kondigt zich dus aan.

Want hoewel we minder vaak strijd zullen zien tussen die drie gezien hun beperkte programma, worden we op dat vlak wel stevig op onze wenken bediend in de anderhalve week die er zit aan te komen. Het wordt een pittig programma, met vanaf vrijdag in Mol liefst zeven crossen in negen dagen. En meestal is een grote naam van de partij.

DUEL VAN AERT-VAN DER POEL IN MOL

In Mol krijgen we op 22/12 een eerste duel Van Aert-Van der Poel. In Antwerpen (23/12) en Asper-Gavere (26/12) tekent de Grote Drie present. Op 27/12 verwelkomt Heusden-Zolder Van Aert. Van der Poel en Pidcock trekken op 28/12 naar Diegem. Van der Poel is er bij in Loenhout (29/12), WVA en Pidcock vergezellen hem in Hulst (30/12).