Wout van Aert laat Vlaamse wielerfans kirren van plezier: "Vanzelfsprekend"

Wout van Aert heeft op de ploegenpresentatie van Visma-Lease a Bike meer uitleg gegeven over zijn programma voor 2024. Met onder meer in de Giro en de Vuelta maakt Van Aert zijn debuut.

Het programma van Wout van Aert zal er een stuk anders uitzien in 2024. Voor het eerst in vijf jaar rijdt hij geen Tour de France, wel de Giro en de Vuelta. "Dit was het moment om eens iets anders te doen", zei Van Aert bij Sporza.

De lange voorbereiding van zo'n twee maanden voor de Tour begon toch wat een gewoonte te worden bij Van Aert. In de Giro en in de Vuelta zal hij ook wat meer aan zichzelf kunnen denken, met af en toe ook een snipperdag.

Veel Vlaamse klassiekers

Eerst is er het voorjaar, Van Aert zal veel Vlaamse koersen rijden. Het openingsweekend in België rijdt hij wel, de Italiaanse klassiekers Strade Bianche en Milaan-Sanremo niet. Vanaf de E3 Saxo Classic tot Parijs-Roubaix rijdt Van Aert ook alles.

De focus in het voorjaar ligt natuurlijk op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, twee monumenten waarin Van Aert al enkele jaren jaagt op een overwinning en ook al enkele keren dichtbij kwam.

"Als een Vlaming, is de Ronde vanzelfsprekend belangrijk. Als kind is er één dag waarop je niets doet en tv kijkt, en dat is tijdens de Ronde. In Roubaix heb ik gemerkt dat die race me heel erg goed ligt. Ik heb er al heel wat pech gehad, maar als ik wat geluk heb kan ik erg dicht bij de zege komen."

Programma Wout van Aert 2024