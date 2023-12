'Wout van Aert slaat volledig mea culpa tijdens overleg met zijn ploeg Jumbo-Visma'

Wout van Aert heeft al eens liggen dokkeren over de kasseien. Zijn ploeg Jumbo-Visma had immers een verkenning van Parijs-Roubaix op de agenda gezet.

Je kan nooit vroeg genoeg goed voorbereid zijn, zullen ze daar denken. Een stelling waar Wout van Aert het ongetwijfeld mee eens is. Met al zijn ervaring in de klassiekers weet de ex-winnaar van Milaan-Sanremo natuurlijk perfect hoe hij het wil.

In dat opzicht heeft tijdens de verkenning ook een opvallend gesprek met zijn mecaniciens plaatsgevonden, dat opgevangen werd door Het Laatste Nieuws. Van Aert richtte zich tot hen met de vraag: "Is het veel werk als ik mijn stuur een ringetje hoger wil?"

VRAAG VAN AERT OVER POSITIE VAN STUUR

Het stuur hoger plaatsen met een extra stuurring bleek geen werkje wat snel even geregeld kan worden. "Snap ik. Ik had het vroeger moeten melden", zou Van Aert in eigen boezem gekeken hebben. Al is het iets wat Jumbo-Visma en Van Aert later eventueel nog kunnen overwegen.