Lucinda Brand wint dominant in Mol, Verdonschot en Cant tanken vertrouwen

Lucinda Brand heeft voor de derde keer de cross in Mol gewonnen. Verdonschot mocht als derde mee op het podium, Cant werd vierde.

Toppers zoals Fem van Empel, Puck Pieterse en Ceylin Alvarado pasten voor de Exact Cross in Mol. Maar met Lucinda Brand, Shirin van Anrooij, Zoe Bäckstedt, Sanne Cant en Laura Verdonschot stonden er wel mooie namen aan de start.

Brand leek na anderhalve minuut al weg te rijden, maar haar ploeggenote Van Anrooij kwam wel weer aansluiten. Van Anrooij zette zich op kop en speelde voor brommer voor Brand, die er halfweg cross toch vandoor ging.

Opsteker voor Verdonschot en Cant

Verdonschot zette een lange achtervolging in, maar helemaal vooraan kwam ze niet meer aansluiten. Ook Belgische kampioene Sanne Cant kwam in de vijfde van zes rondes weer aansluiten bij Van Anrooij en Verdonschot.

In de laatste ronde moesten de twee Belgen Van Anrooij wel laten rijden voor de tweede plek na enkele foutjes. Het werd een strijd tussen Cant en Verdonschot in de laatste ronde voor die laatste podiumplaats.

Intussen reed Brand onbedreigd naar haar derde overwinning van het seizoen, na Dublin en Flamanville. Van Anrooij werd tweede op zo'n 20 seconden, Verdonschot kon Cant nog aftroeven en werd derde. Voor Cant is die vierde plats wel een opsteker na haar blessure.