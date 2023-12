Mathieu van der Poel kreeg berichtje van Tadej Pogacar: "Wat heb je nu gedaan?"

Mathieu van der Poel kan het goed vinden met Remco Evenepoel, maar ook met Tadej Pogacar. En de Sloveen stuurde Van der Poel onder meer een bericht over zijn nieuwe coupe.

Mathieu van der Poel was te gast in de Live Slow Ride Fast-podcast. Daar kwamen heel wat onderwerpen aan bod. Onder meer over de Sloveen Tadej Pogacar, waarmee Van der Poel het goed kan vinden.

Zo ging het onder meer over de deelname van de Sloveen aan de Giro in 2024. "Ik vond zijn uitspraak wel goed, want wielrennen is niet alleen de Tour. Het is natuurlijk een groot evenement, maar het is niet dat de rest niet belangrijk is."

Nektapijt

De Sloveen zelf had ook nog een mening over het kapsel van Van der Poel, het nektapijt. Dat wil hij langer laten groeien dan zijn vader Adrie destijds, stelde Van der Poel na de cross in Herentals.

"We sturen elkaar wel regelmatig berichtjes", stelde Van der Poel. "Het laatste wat hij stuurde was: 'What de f*ck did you do with your hair?'". Net als de vriendin van Mathieu lijkt ook Pogacar niet echt fan van het nektapijt.