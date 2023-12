Mathieu van der Poel laat geen spaander heel van Wout van Aert in Mol

Mathieu van der Poel heeft ook zijn tweede cross van het seizoen gewonnen. De Nederlander rekende na een kwartier af met Wout van Aert.

Er werd na de overwinning van Wout van Aert in Essen en de demonstratie van Mathieu van der Poel in Herentals uitgekeken naar het eerste duel tussen de Grote Twee in Mol.

Vorig jaar won Van Aert nog met bijna een minuut voorsprong op Van der Poel, maar dit jaar lagen de kaarten anders. Van Aert legt zijn focus minder op het veld en rijdt dit seizoen maar zo'n acht crossen.

Een kwartier spanning

Toch bleven de Grote Twee in het eerste kwartier in elkaars wiel. Ook Quinten Hermans volgde in eerste instantie. Maar daarna ontbond Van der Poel zijn duivels aan het Zilvermeer in Mol.

Van Aert maakte wat foutjes en moest Van der Poel laten rijden. De wereldkampioen sloeg een gat en reed alsmaar verder weg. Van der Poel breidde zijn voorsprong uit naar meer dan minuut op Van Aert.

Niet dat Van Aert een slechte cross reed, want ook hij reed een minuut weg van nummer drie Niels Vandeputte. Quinten Hermans werd vierde, Toon Vandebosch maakte de top vijf vol op bijna 2'30".