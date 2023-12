Michel Wuyts streng voor de keuze van Tadej Pogacar voor de dubbel Giro-Tour

Het antwoord van Tadej Pogacar op zijn twee nederlagen op rij in de Tour is... een dubbel Giro-Tour in 2024. Volgens Michel Wuyts toch een vreemde keuze.

Tadej Pogacar pakte in 2020 en 2021 de eindzege in de Tour, maar moest de laatste twee jaar de duimen leggen tegen de machine van Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard. Maar toch kiest Pogacar in 2024 voor de dubbel Giro-Tour.

"De realiteit is dat Pogacar van het bataljon Visma in de Tour twee jaar na elkaar ferme oorvegen kreeg. Zijn weerbaarheid was ophitsend, maar in kritieke ritten ging hij kansloos ten onder", zegt Wuyts bij HLN.

Vlucht vooruit

In 2022 werd Pogacar door Vingegaard bergop uit het wiel gereden op Hautacam en Granon. Dit jaar was er de instorting van de Sloveen op de Col de la Loze.

Een dag ervoor had hij al een tik van anderhalve minuut gekregen in de tijdrit. In 2024 staan zo'n 60 kilometer tegen de klok op het programma.

De keuze voor de Giro is volgens Wuyts dan ook de vlucht vooruit. "De Sloveen trekt naar de Giro om daar met een zekerheid van quasi 85 percent de eindwinst mee te pikken. Met de Giro op zak wordt het bloeden in de Tour minder pijnlijk."