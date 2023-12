Tiesj Benoot doet oproep na transfer van Cian Uijtdebroeks "Dat wordt vaak vergeten"

Tiesj Benoot heeft er met Cian Uijtdebroeks een nieuwe Belgische ploegmaat bij Visma-Lease a Bike. Maar Benoot heeft ook een duidelijke oproep klaar over Uijtdebroeks.

De transfer van Cian Uijtdebroeks naar Visma-Lease a Bike werd donderdagavond helemaal afgerond. BORA-hansgrohe kwam met een statement dat er een akkoord was tussen de drie partijen over de definitieve transfer.

En dus kan Cian Uijtdebroeks vanaf volgend jaar gewoon bij Visma-Lease a Bike rijden, met de Giro als zijn eerste doel. De laatste weken was er veel te doen over die transfer, onder meer over vermeend pestgedrag bij de Duitse ploeg.

Mentaal welzijn

Tiesj Benoot, een van zijn Belgische ploeggenoten, vertrok eind 2021 zelf voor het einde van zijn contract bij DSM. Hij hoopt dan ook dat de storm over de transfer van Uijtdebroeks stilaan gaat liggen.

"Ik zou vooral een oproep willen doen aan de pers om hem minder aan te pakken", zei hij bij Sporza. Uijtdebroeks heeft als 20-jarige dan ook veel over zich heen gekregen de laatste weken, ook op sociale media.

"We hebben het vaak over mentaal welzijn, maar dat wordt hier dan wel vergeten. Ik hoop dat hij er niet te veel van afziet", besloot Benoot nog.