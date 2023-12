Van der Poel spreekt algemene indruk tegen en komt met voorspelling over Van Aert: "Hij zal het beter kunnen uitleggen"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel: zij moesten voor een duel gaan zorgen. De algemene indruk is echter dat Van der Poel niet eens zo'n grote moeite moet doen voor de dominantie die hij nu tentoonspreidt. Hij rijdt alleszins alles aan flarden.

Ook in Mol is het een ware onemanshow van Van der Poel geworden. "Mijn conditie is goed, dat had ik vooraf aangegeven. Ik voel me redelijk sterk." Is het dan gemakkelijker gegaan dan verwacht? "Neen, zeker niet", verrast Van der Poel. "Het is altijd een lastige wedstrijd. Het ging gewoon heel goed in het zand."

Met alle gevolgen van dien voor het wedstrijdverloop. "Dan kom je er eens zo snel uit en ben je frisser dan iemand die zich vastrijdt in het zand. Het is een optelsom van bepaalde dingen, maar ik ben tevreden met hoe het ging."

GEEN DUEL VAN DER POEL-VAN AERT

Had hij zelf gedacht dat er een echt duel met Van Aert ging komen? "Dat is altijd een vraagteken. Dat is altijd afwachten. Vorig jaar was hij hier echt sterk. Hij zal beter dan ik het verschil kunnen uitleggen. Ik denk dat Wout al een paar keer heeft aangegeven dat de cross geen prioriteit is, wat te begrijpen valt."

De wereldkampioen veldrijden komt met een voorspelling over zijn eeuwige rivaal. "Ik ben er zeker van dat hij nog crossen gaat winnen deze winter. Hij pakt de cross er nu maar bij, maar dat zal hem er niet van weerhouden om een paar crossen te winnen in de kerstperiode."

VAN DER POEL STELT ZICH IN VAN AERT ZIJN PLAATS

Van der Poel probeert zich in te leven in de positie van Van Aert, die aan het Zilvermeer 1'17" aan zijn broek kreeg. "Hij zal er waarschijnlijk nog wat meer in moeten komen na zijn stage in Spanje."