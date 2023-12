Wout van Aert geeft de verklaring waar iedereen op zit te wachten en zegt heel eerlijk of hij nu enorm teleurgesteld is

Aan Wout van Aert om met verklaringen te komen. Iedereen wilde immers wel bij hem polsen hoe het kon dat er zo'n groot verschil tussen hem en Mathieu van der Poel was in de waardeverhoudingen in Mol.

Tenslotte zijn het beide echte kanjers en waren de rollen in het vorige veldritseizoen nog geregeld omgekeerd. "Ik had al snel door dat ik geen weerstand kon bieden", bekende een eerlijke Van Aert. "Natuurlijk hoop je er langer een duel van te kunnen maken. Het is een winter zonder resulltaatgerichte doelen, maar wel met veel inzet."

Het is dus hopen op progressie. "Ik verwacht wel van mezelf dat ik in de crossen die ik rijd beter ga worden. Zoals Mathieu nu rijdt, zal hij altijd moeilijk te kloppen zijn. Ik ben daar niet teleurgesteld over. Iedereen kiest hoe hij zijn seizoen indeelt."

Van der Poel was al heel sterk in Herentals

Als een grote verrassing komt de suprematie van Van der Poel ook niet. "Hij was natuurlijk al heel sterk in Herentals en is al veel langer aan zijn voorbereiding bezig dan ik, denk ik. Hij heeft waarschijnlijk ook meer gerust. Ik denk dat dat de normale verklaring is", geeft Van Aert zijn redenering prijs.

De man die nog maar pas zijn programma voor de weg aankondigde, keert dus niet zwaar aangeslagen huiswaarts. "Als je zoals vorige winter voelt dat je minstens de evenknie bent, ben je alleen tevreden met winnen. Nu heb ik er wel vrede mee, ik houd er geen ambetant gevoel aan over."