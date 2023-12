Herygers waarschuwt Nys: "Albert wilde het van Aert ooit ook leren en het resultaat was ... een sleutelbeenbreuk"

Lucinda Brand kwam een paar keer fel opzetten bij Fem van Empel, maar onder meer op de balkjes moest ze telkens een paar seconden prijsgeven. Maar de Nederlandse gaat daar wel nog aan werken de komende tijd.

Sven Nys gaf bij Sporza prijs dat er werk zal gemaakt worden van de balkjes: "Lucinda heeft ook die ambitie om eraan te werken, dus we gaan daar zeker mee aan de slag. Door het zand rijden is misschien makkelijker aan te leren dan over balkjes springen. Ik denk dat ik wel wat kennis heb, dus ik ga het haar proberen wijsmaken."

Opgepast met balkjes

Paul Herygers pikte meteen in: "Het is moeilijk, heel gevaarlijk. Brand heeft kans van slagen, want Nys heeft veel kennis van zaken. Misschien is het onbegonnen werk om het te leren, maar er is ook een hoogte mee gemoeid. Als ze ze op 40 centimeter zouden zetten, dan zou er niemand springen bij de vrouwen en dan is het voor de rest stoofhout."

"Niels Albert heeft ooit een keer Wout van Aert over balken leren springen. Het resultaat was een sleutelbeenbreuk, voor het seizoen. Dat wil ik niet op mijn kerfstok hebben", aldus Herygers in zijn analyse over het balkjes springen.