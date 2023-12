'INEOS verrast en haalt toptalent jaar vroeger in huis'

Theodor Storm stond al een tijdje op de radar van INEOS - Grenadiers. Een transfer leek in de pijplijn te zitten voor 2025, maar nu gaat een en ander een verrassende nieuwe wending nemen, zo blijkt.

INEOS - Grenadiers zou namelijk beslist hebben om Theodor Storm al voor het seizoen 2024 in te lijven. Daardoor komt hij deze winter al over naar de Engelse topformatie. Sterk werk van het team met oog op de toekomst.

De 18-jarige Deense wegwielrenner én baanwielrenner werd eerder dit jaar vijfde op het WK en staat te boek als een absoluut toptalent. Normaal gezien zou hij dus in 2025 aansluiten bij INEOS - Grenadiers, maar dat zal nu dus een jaartje vroeger worden volgens Global Cycling Network.

This is happening but a year ahead of schedule. Theodor Storm - heading to Ineos Grenadiers in 2024 🇩🇰 https://t.co/9R2IKEz9Of — Dnlbenson (@dnlbenson) December 23, 2023

De jonge, sterke Deen komt over van NPV-Carl Ras Roskilde Junior, het team uit zijn geboortestad Roskilde - dat we ook kennen van het gelijknamige muziekfestival. Of en wanneer het bericht geofficialiseerd zal worden, is nog niet geweten.