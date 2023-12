Toptalent charmeert iedereen, Mettepenningen geeft toe: "Al mee gesproken"

Ploegleiders zijn in de cross altijd op zoek naar nieuwe namen. En daarbij zoeken ze het ook al eens over de landsgrenzen heen. Dat heeft ook Jurgen Mettepenningen in de maand december toegegeven.

Sara Casasola is een 24-jarige Italiaanse die dit seizoen grote sier maakt in de crosswereld. In Zwitserland (3x) en Italië (3x) won ze al een aantal crossen op een tweede niveau, maar ook in de topcrossen staat ze meer dan haar vrouwtje.

Ze pakte brons op het EK en werd onder meer vierde in Namen en Troyes voor de Wereldbeker. Vooral in zwaardere crossen laat ze mooie dingen zien, zondag in Antwerpen werd ze 'amper' vijftiende - haar minste resultaat van het seizoen.

De toekomst van het veldrijden?

Toch staat ze op de radar van alles en iedereen. "Ze is heel sterk en heeft al zes keer gewonnen dit seizoen. Italië moet zich aan haar optrekken, ze kan wel verbazen en ze is op komst. Wij houden haar zeker in de gaten en ze wekt onze interesse, net zoals ze dat bij iedereen doet vermoedelijk", aldus Jurgen Mettepenningen.

De ploegleider van Bingoal Pauwels Sauzen is gecharmeerd bij Telenet Play Sports: "Het is een goede wegrenster, ze komt een beetje uit het niets. Haar grote doel is het veldrijden, dus we volgen haar en wij niet alleen. We hebben al met haar gesproken ondertussen, nieuwe dames die komen moet je volgen om nog een transfer te kunnen doen hier of daar."