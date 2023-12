Twee jong Belgen staan voor lange revalidatie na frontale botsing met auto op stage

Vreselijk drama in Spanje, waar twee jonge Belgische renners betrokken zijn geraakt in een zwaar verkeersongeval. Er wacht hen nu een lange revalidatie.

Het blijft levensgevaarlijk, dat wielrennen. Zelfs op stage gebeuren er al te vaak zware ongelukken. Ook deze week was het weer 'raak' op winterstage bij het ontwikkelingsteam van Intermarché-Circus-Wanty. Wout Geerinckx en Obie Vidts zijn de slachtoffers van dienst.

De twee renners van Wanty-ReUz-Technord raakten betrokken in een zwaar ongeval na een frontale botsing met een auto in Spanje. Beiden werden opgenomen in het ziekenhuis met verschillende breuken, al werden geen interne organen geraakt.

Lange herstelperiode tegemoet

Het bilan is zwaar, laat ploegarts Gerald Ackerl op de ploegsite: “Wout Geerinckx brak zijn linkerdijbeen en rechterelleboog. Daarnaast heeft hij ook nog veel wonden en kneuzingen. Na een succesvolle operatie in een ziekenhuis in Benidorm werd hij vrijdag overgebracht naar België."

"Obie Vidts liep breuken op in beide handen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis van Herentals, waar hij deze donderdag met succes werd geopereerd. Beide renners gaan een lange herstelperiode tegemoet waarin we ze volledig steunen om hun volledige capaciteiten terug te krijgen."