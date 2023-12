📷 Mathieu van der Poel schittert niet alleen in het veld: "Leuke samenwerking"

Mathieu van der Poel is sinds dit jaar ambassadeur van Lamborghini Antwerpen en dook recent ook op in een promotievideo van het Italiaanse luxemerk. De wereldkampioen veldrijden heeft ook enkele blitse auto's.

In Herentals kwam Van der Poel aan in zijn Lamborghini Urus S, met gepersonaliseerde nummerplaat '1-MVDP-1'. Met een basisprijs (zonder belastingen) van net geen 200.000 euro, zeker geen alledaagse auto.

Maar in Antwerpen deed Van der Poel er nog een schepje bovenop. Hij kwam aan in een mat gouden Lamborghini Huracan Sterrato van minstens 260.000 euro. Niet zijn eigen auto, wel een cadeautje van de sponsor.

"Ik heb het geluk om er mee te mogen rijden en een leuke samenwerking heb met Lamborghini. Het is een vervangwagen voor de kerstperiode", lachte Van der Poel. Wellicht zullen we de wereldkampioen dus nog meer in de auto zien.

Cycling champion Mathieu van der Poel arrives at the cyclecross in Antwerp in a golden Lamborghini.



(not his own car, btw, but a Christmas rental from his sponsor 😁) pic.twitter.com/wHmRVuVAbK