Discussie barst los: moet Van Aert ook vrezen voor klassiekers? "Geen waardemeter" vs "Mathieu nog niet aan piek"

Voorlopig moet Wout van Aert in Mathieu van der Poel zijn meerdere erkennen. Zal dat in de klassiekers ook zo zijn of blijft het beperkt tot het veldrijden?

Nu Mathieu van der Poel het veldrijden zo domineert, rijst de vraag of Wout van Aert ook deze waardeverhouding moet vrezen in de klassiekers op de weg. De discussie is alvast volop losgebarsten bij de wielerfans op X.

"Dit lijkt me echt geen waardemeter voor het voorjaar. Het verschil met andere jaren is dat er nu gewoon niet specifiek is toegewerkt/gepiekt naar de crossen", schrijft fietser Maarten Bressinck over de vorm van Van Aert. "Als je de trainingsopbouw ziet op Strava zijn deze resultaten in lijn met de verwachtingen."

Dit lijkt me echt geen waardemeter voor het voorjaar. Het verschil met andere jaren is dat er nu gewoon niet heek specifiek is toegewerkt / gepiekt naar het crossen. Als je de trainingsopbouw ziet op Strava dan zijn deze resultaten in lijn met de verwachtingen, trust the process. — Maarten Bressinck (@Ultimedia) December 23, 2023

Bressinck schrijft Van Aert dus nog niet af. "Ik ben benieuwd wat de combinatie nieuwe trainer, andere seizoensopbouw en meer koersen op Vlaamse bodem gaat brengen. Het is logisch dat we vergelijken met MVDP maar die heeft er al een lang trainingstraject opzitten in Spanje."

Eenzelfe teneur bij Van Aert-fan Saar De Reu, die onderstreept dat Van der Poel piekt naar het WK veldrijden en daardoor al goed voorbereid is, terwijl dat bij haar idool niet het geval is. "Ik denk dat Mathieu nog niet aan zijn piek zit", ziet Roland Wijnants Van der Poel toch nog straffer uitpakken dan nu al het geval is.