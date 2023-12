Jonas Vingegaard kijkt uit naar clashes tussen hen beiden en heeft al stevige waarschuwing voor Remco Evenepoel

Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard behoren beiden tot het kransje wereldtoppers. Clashes tussen hen beiden zullen er volgend jaar vaker komen.

Dat heeft er alles mee te maken dat Evenepoel ook van plan is om deel te nemen aan de Tour de France 2024. Terwijl dat ook weer een groot doel zal worden voor tweevoudig Tourwinnaar Vingegaard. "Remco? Ik verlang er naar om met hem de strijd aan te gaan. Vooral in de tijdritten in de Tour de France", zegt Vingegaard bij de RTBF.

VINGEGAARD TILT NIET ZWAAR AAN VUELTA-NEDERLAAG

Na zijn demonstratie in de Tour-tijdrit van dit jaar hoeft Vingegaard niemandd te vrezen, ook al ging het die dag wel serieus bergop. Nadien kreeg de Deen van Evenepoel al eens lik op stuk. "In deze discipline heeft hij me verslagen in de Vuelta, maar je moet erbij zeggen dat ik niet op mijn normale niveau acteerde."

Meteen dus een waarschuwing aan het adres van Evenepoel dat het anders kan verlopen indien Vingegaard in topvom verkeert. "Het zal interessant zijn om te zien hoe ik met hem kan rivaliseren als ik 100% ben."