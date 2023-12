Lotte Kopecky reageert klaar en duidelijk op de kritiek op haar gewaagde outfits

Lotte Kopecky pakte tijdens enkele prijsuitreikingen uit met opvallende jurken. En daar was wel wat om te doen.

Tijdens het Gala van de Flandrien pakte Lotte Kopecky uit met een galajurk van Elisabetta Franchi. De wereldkampioene vond het een mooie gelegenheid om eens haar vrouwelijke kant te laten zien.

Ook op het Sportgala, waar Kopecky als eerste wielrenster de prijs voor Sportvrouw van het Jaar won, had ze een opvallende jurk aan. Over die jurken was toen wel wat te doen, vooral op sociale media.

Kritiek doet Kopecky weinig

"Het was toch ook een geslaagde jurk? Mensen mogen schrijven wat ze willen. Vroeger lag ik daar vaak wakker van, maar ik probeer het meer los te laten" zegt Kopecky bij Het Nieuwsblad.

Dat Kopecky stelt ook dat als ze was aangekomen in een jeansbroek en een hemdje er ook commentaar zou komen zoals: "'Wat doet ze nu?’ Dan kun je het maar beter goed doen", stelt Kopecky nog.

Outfit van Kopecky op het Sportgala