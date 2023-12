Mathieu van der Poel speelt volledig open kaart over zijn privéleven en zegt hoe hij Kerstmis gaat vieren

Het is aftellen naar kerstavond en voor Mathieu van der Poel valt er wel wat te vieren. Kerstmis natuurlijk, maar ook zijn knetterende overwinningen in het veldrijden. Zoals verwacht gaat Van der Poel het toch behoorlijk kalm houden.

Van veldrijders zijn we gewend dat ze geen overdaad hanteren rond Kerstmis, aangezien nadien de meest drukke week van het jaar volgt op sportief vlak. Een Van der Poel is natuurlijk nog niet zo lang geleden in het veldritseizoen ingestapt, maar ook voor hem is het kwestie van niet te overdrijven.

Op 26 december staat immers alsweer de veldrit van Asper-Gavere op het programma. "Hoe ik Kerstmis ga vieren? Niet echt. Gewoon wat gaan eten bij de familie en de schoonfamilie. Dus niets speciaal." Daar bedoelt hij dus de familie van zijn vriendin Roxanne Bertels mee.

GEZOND KERSTMAAL HOEFT NIET VOOR VAN DER POEL

Nog een gewoonte van wielrenners is dat ze tegenwoordig enorm letten op hun voeding. Al maakt het voor Van der Poel niet heel erg uit wat de pot schaft op kerstavond. "Neen, dat hoeft niet iets gezond te zijn. Dat is nog niet zo heel belangrijk momenteel."