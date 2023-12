Thibau Nys gaat niet akkoord met uitspraak van Paul Herygers

Na een stage in Spanje van bijna drie weken keerde Thibau Nys zaterdag terug in het veld met een negende plaats in Antwerpen. Maar een specifieke focus op het BK heeft hij niet.

Het verhaal van het seizoen van Thibau Nys is ondertussen bekend. In de eerste weken won hij meteen drie crossen, met de Koppenbergcross als grootste zege. Maar daarna zakte Nys wat weg, begin december trok hij de stekker eruit. Met wegploeg Lidl-Trek ging hij op stage, waar hij goed heeft kunnen werken. "Een goede groep, waar ik me intussen ook al thuis in voel. De ideale voorbereiding", zei Nys daarover. Want de drukke kerstperiode komt er natuurlijk aan. Geen focus op het BK veldrijden Nys rijdt daarin nog vijf crossen, de volgende al op tweede kerstdag in Gavere. Maar tijdens de stage van Nys had Paul Herygers geopperd dat hij focus moest leggen op het BK in Meulebeke, omdat Nys door de afwezigheid van Van Aert een kans maakt. Maar daar gaat Nys toch niet helemaal mee akkoord. "Dat kan een mooi doel zijn, maar het is niet dat ik daar tijdens de stage al mee in hoofd zat. Als ik mijn vorm terug vind, maak ik kans. Maar ik wil tijdens de kerstperiode gewoon mijn niveau van de eerste weken terugvinden."