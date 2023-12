Tom Dumoulin heeft spijt van keuze voor Jumbo-Visma: "Daardoor werd het geen goed huwelijk"

Tom Dumoulin hing in augustus 2022 zijn fiets definitief aan de haak. Zijn laatste ploeg was Jumbo-Visma, maar dat ziet hij nu niet als de beste keuze.

Tom Dumoulin maakte in 2020 de overstap van Sunweb naar topploeg Jumbo-Visma. Begin 2021 laste hij al een pauze in, maar begon in juni van dat jaar toch weer met koers. In augustus 2022 hing Dumoulin dan toch zijn fiets aan de haak.

Dumoulin vindt dan ook niet dat de keuze voor Jumbo-Visma de beste was. "Met de kennis van nu, nee. Maar met de kennis die ik toen had: ja. Het was toen een fantastische move", zegt hij bij De Telegraaf.

Geen geslaagd huwelijk

En hij legt ook uit waarom. "Omdat het gewoon niet goed is uitgepakt. Ik had behoefte aan vrijheid en autonomie en deze ploeg stond juist voor structuur. Niks slechts over die ploeg, want ze doen het fantastisch en ze hadden het, ook in mijn jaren, op en top voor elkaar."

Maar de autonomie waar Dumoulin behoefte aan had, raakte hij nog meer kwijt. De ploeg had dan wel de beste bedoelingen, maar het werkte niet voor Dumoulin. "Ik raakte een stuk van mezelf kwijt, waardoor het geen gelukkig huwelijk werd."