🎥 Bekijk de zangtalenten van Evenepoel en Vansevenant in kerstvideo van Soudal-QuickStep

Prettig kerstfeest voor iedereen. Ook de wielerploegen laten het niet na om hun fans een mooie kerst toe te wensen.

Het is kerstmis vandaag en ook in het peloton betekent dat eventjes de teugels lossen om feest te vieren, ook al is de voorbereiding op het nieuwe seizoen in volle gang.

Enkele ploegen halen zelfs hun beste zangtalenten boven om de supporters een prachtige kerst toe te wensen. In de video’s hieronder kan je onder andere genieten van Soudal-QuickStep, met Remco Evenepoel, Mauri Vansevenant en Fausto Masnada in de rol van zanger.

Bij het Spaanse Eolo-Kometa wordt er niet gezongen, maar komen er onder de kerstboom wel enkele danspasjes voor de fans.

Would you be able to sing Jingle Bells if you couldn’t look up the lyrics? 🎄



Our riders did just that 😛



Merry Christmas from the Wolfpack! pic.twitter.com/10UWuepH7s — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) December 24, 2023