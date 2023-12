Albert trekt duidelijke conclusie over Van der Poel: "Dat staat nu al vast"

Mathieu van der Poel heerst in het veldrijden met drie zeges op rij. Niels Albert ziet daar niet meeteen verandering in komen.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel won al drie keer dit seizoen, in Herentals, Mol en Antwerpen. De Nederlander deed dat telkens op overtuigende wijze, door de concurrentie gewoon uit het wiel te rijden.

Niels Albert ziet dan ook dat de Nederlander in een supervorm steekt. Volgens Albert kon de Nederlander zich dan ook laten gaan bij het kerstfeest, ook al houden renners het meestal sober tijdens de feesten.

Van der Poel wereldkampioen

"Wanneer je Mathieu van der Poel heet en je crosst met zoveel overschot, kan een beetje sfeer en zelfs een glas rode wijn er nog wel bij", zegt hij bij HLN.

"Dat zal niet bepalen of Mathieu in april wel of niet de Ronde van Vlaanderen gaat winnen. Of dat hij in Tabor opnieuw wereldkampioen veldrijden wordt. Want dat staat nu al zo goed als vast."