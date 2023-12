Lotte Kopecky heeft duidelijke boodschap na negatieve reacties: "Dat gun ik ze niet"

Lotte Kopecky beleefde een uitzonderlijk jaar met heel wat hoogtepunten. Maar toch krijgt ze nog altijd heel wat kritiek.

Een twee opeenvolgende zege in de Ronde van Vlaanderen, een ritzege in de Tour en zes dagen in de gele trui, twee wereldtitels op de baan en als hoogtepunt ook nog de wereldtitel op de weg.

Maar zelfs een wereldtopper zoals Lotte Kopecky krijgt nog altijd kritiek op sociale media. Vroeger had Kopecky het moeilijk om de negatieve reacties niet te lezen. Maar daar is Kopecky toch wel wat in veranderd.

Niet reageren op kritiek

"Ik lees de reacties nog heel vaak en sommige kunnen mij enorm raken, ik onthoud nu eenmaal vooral de negatieve", zegt ze bij Het Nieuwsblad. Maar ze wil vooral de vele positieve reacties onthouden.

Eén iets doet Kopecky niet en dat is reageren. Omdat dat net is wat mensen die een negatieve reactie schrijven willen. "En dat gun ik ze niet. Iedereen mag zijn mening hebben, maar je moet ook niet zomaar zonder na te denken mensen gaan afbreken", zegt Kopecky.