Mathieu van der Poel helder over grootste uitdaging in Gavere en zegt waarom Van Aert toch wat dichter kwam

Gezien zijn overmacht is het moeilijk in te beelden, maar uitdagingen komt Mathieu van der Poel wel degelijk nog tegen in het veldrijden. In Gavere zorgden vooral de weergoden hiervoor.

Mathieu van der Poel maakte in het flashinterview duidelijk waarom hij alweer niet lang wachtte om er alleen vandoor te gaan. "Het was zo moeilijk om bij iemand in het wiel te zitten en het tempo van iemand anders te volgen. Dan maak je heel veel fouten. Het werd nog steeds meer modderig en plakkerig. Het was enorm zwaar." En ook op zo'n zwaar rondje kan Van der Poel de tegenstand dus vlot de baas. Is daardoor nu toch ook een klein vraagteken weggewerkt met het oog op zulke specifieke parcoursen? "Ik had niet echt vraagtekens conditioneel, maar het was beter vooraf blijven regenen." Het werd lastiger om de goede lijnen te blijven vinden Opnieuw een verwijzing naar de omstandigheden in Gavere. Op het einde kwam Van Aert ook nog wel wat dichter bij Van der Poel, om de schade uiteindelijk te beperken. Omdat Van der Poel consolideerde? Ook dat had vooral met de ondergrond te maken, zei de triomfator. "Het werd lastiger en lastiger om de goede lijnen te blijven vinden."