Na de vele kritiek op Van Aert na Gent-Wevelgem: Laporte haalt stevig uit naar Vlaanderen

Christophe Laporte heeft er zijn tweede jaar bij Jumbo-Visma opzitten. Hij won ook enkele klassiekers, onder meer Gent-Wevelgem.

De Fransman Christophe Laporte won dit jaar onder meer Dwars door Vlaanderen, twee ritten in Parijs-Nice en het Europees kampioenschap op de weg. Ook Gent-Wevelgem won hij, maar daar was veel kritiek op.

Laporte was met Wout van Aert samen weggereden op de Kemmelberg en reed samen met hem naar de meet. Van Aert schonk Laporte de overwinning, maar kreeg daar bijzonder veel kritiek voor in Vlaanderen.

Veel kritiek in Vlaanderen

"De kritiek na afloop was vervelend. De media hebben toen meer daarover (het wegschenken van de zege, nvdr.) gesproken dan over het nummertje dat Wout en ik met z’n twee hebben opgevoerd", zegt Laporte bij Sporza.

De Fransman verwijst naar de E3 Saxo Classic in 2022, waar Van Aert en Laporte ook met twee weg waren. Van Aert won toen en er was niets van kritiek, stelt Laporte. Na Gent-Wevelgem was dat wel het geval.

"Het was Wouts keuze dat ik als eerste over de streep in Wevelgem mocht rijden en ik was daar heel gelukkig mee. Maar in Vlaanderen geven ze altijd kritiek op alles."