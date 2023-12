Niels Albert kan maar één conclusie trekken over Wout van Aert

Wout van Aert moest zich al twee keer neerleggen bij de suprematie van Mathieu van der Poel. Wordt het een trend van de hele winter?

Na zijn overwinning in Essen, werd Wout van Aert in Mol en in Antwerpen telkens tweede. Niet dat hij slecht reed, maar de dominantie van wereldkampioen Mathieu van der Poel was te groot. In Antwerpen was Van Aert vooraf al tevreden met plek twee.

"Wat Wout van Aert betreft: ik denk dat die zich nu al neerlegt bij de suprematie van de Nederlander", zegt Niels Albert bij HLN. "Je zag het in Antwerpen", stelt Albert. Van Aert maakte zelf bij de pech van Van der Poel geen aanstalten om aan te vallen.

Van Aert niet in topvorm

En dat lijkt niet meer dan logisch. Van Aert zegt dan wel dat hij Van der Poel wel eens wil verslaan en de Nederlander zal zeggen dat hij verwacht dat Van Aert of Pidcock hem dit seizoen nog eens zullen kloppen. Maar de waarheid is anders.

"Wout is zonder grote ambities in het veldritseizoen gestapt. Hij crosst omdat hij dat graag doet. Wout is veel minder goed in conditie dan we van hem in het crossseizoen gewoon zijn." Omdat zijn ambities vooral in het voorjaar liggen.