Ook op lastig terrein komt Van der Poel ijzersterk voor de dag en blaast hij de rest weg, Van Aert weer een mooie tweede

Een lastig terrein kan de waardeverhoudingen al eens door mekaar schudden. Mathieu van der Poel heeft daar geen boodschap aan. Hij was ook in Gavere een klasse te sterk, Van Aert was 'the best of the rest'.

Veel slijk en modder, een zwaar terrein: zouden we nu dan toch echt strijd zien tussen de 'Grote Drie'? Helaas niet, want Pidcock zat al erg snel heel ver. Dat hij pas van op de vierde rij kan starten, helpt de Brit van Ineos uiteraard niet. Van Aert maakte in het wedstrijdbegin een kleine achterstand op Van der Poel goed. Op dat moment duldde Van der Poel nog het gezelschap van enkele anderen, maar dat bleef niet duren. Wanneer hij voor het eerst vrije baan had, kwam Van der Poel met zijn fameuze versnelling voor de dag en ook deze keer had niemand daar een antwoord op. Van Aert rukte zich op zijn beurt los en legde beslag op plek 2. VAN DER POEL VS COSTA RICAAN De grootste hindernis voor de man in de regenboogtrui was nog dat hij een Costa Ricaanse gedubbelde uit de weg moest duwen, nadat die poseerde voor een selfie met iemand uit het publiek. Voorts bleef VDP verder razen en lag niets meer in de weg van een vierde overwinning op rij in het veld. In de achtervolging speelden ook Nieuwenhuis en Van der Haar nog hun rol, net als Pidcock die in het tweede koersgedeelte dan toch enorm snelle ronden begon af te werken. Achter Van Aert werd het een duel Pidcock-Nieuwenhuis voor de laatste podiumplek. Pidcock wist dat in zijn voordeel te beslechten, Nieuwenhuis reed ook nog lek.