Ploegleider van Wout van Aert geeft iets toe: "Dat is niet zijn stijl"

Wout van Aert moest zich in de eerste twee duels met Mathieu van der Poel neerleggen bij de suprematie van de wereldkampioen. Al had Van Aert wel enkele excuses.

In Essen won Wout van Aert nog zijn eerste cross van het seizoen, al was de tegenstand daar toen niet zo heel sterk. Na een stage van zo'n 10 dagen in Spanje stonden de eerste twee duels met Van der Poel op het programma.

De wereldkampioen won met 1'17" voorsprong in Mol, in Antwerpen nam hij wat gas terug op het einde waardoor Van Aert op 29 seconden eindigde. Twee keer was Van der Poel veel te sterk.

Bewust tweede in Antwerpen

Maar Van Aert had excuses. "Hij keerde terug uit stage in Spanje, hij ging de kasseien van Parijs-Roubaix verkennen en dan was er nog een ploegvoorstelling in Amsterdam. Dat waren veel reisdagen op een rij. De fitheid had beter gekund", zegt ploegleider Jan Boven bij HLN.

Omdat Van der Poel zo dominant was in Mol, koos Van Aert in Antwerpen ervoor om bewust tweede te worden. "Dat is niet zijn stijl. Maar dat hebben we bewust zo gedaan. Omdat we ook wel zien hoe goed Mathieu is."