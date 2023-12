Toptalent Alec Segaert ondervindt stevig nadeel van grotere bekendheid sinds BK

Alec Segaert pakte de voorbije jaren al medailles in het tijdrijden bij de jeugd, maar het grote publiek leerde hem kennen tijdens het BK. En dat merkt hij ook als hij gaat trainen.

Alec Segaert (20) kreeg van Lotto Dstny een profcontract nadat hij een goede voorbereiding had afwerkt. In maart werd Segaert tweede in de Youngster Coast Challenge, de beloftenwedstrijd van de Bredene Koksijde Classic.

In de Giro Next Gen, won Segaert de openingstijdrit en mocht daardoor drie dagen de roze trui dragen. Maar het favoriete moment van het jaar was voor Segaert toch het BK, waar hij twee keer zilver pakte. En dat deed veel met zijn bekendheid.

Meer herkend

"Het lijkt alsof heel Vlaanderen dat BK gezien heeft. Ik word steeds vaker herkend of aangesproken op straat, en vaak ook op de meest onverwachte momenten", zegt Segaert bij Sporza. Zelfs tijdens de winter, als Segaert uitgaat met vrienden, wordt hij herkend.

"Op zulke momenten kan dat ook wel eens minder fijn zijn. Maar mijn vrienden proberen me altijd zo goed mogelijk te helpen, zeker wanneer er mensen met verkeerde bedoelingen naar mij komen", stelt Segaert.