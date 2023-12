Van der Poel en Van Aert zorgen voor pieken: ook in Gavere bijzonder veel volk verwacht

In Gavere staat de tweede confrontatie tussen de Grote Drie in drie dagen op het programma. En dat zal opnieuw een massa volk op de been brengen.

In Mol en Antwerpen was zand het grootste obstakel voor de renners, straks in Gavere wordt dat vooral modder. Want er ligt wel wat modder, zoals dat de voorbije jaren bijna altijd het geval was.

"Vooral aan de voet van de klim, daar is het bijna onberijdbaar. Gevaarlijk is dat niet, loodzwaar wel", zegt Chris Mannaerts van organisator Flanders Classics. Al zal er volgens Mannaerts niet meer gelopen moeten worden dan vorig jaar.

Veel tickets verkocht

In Antwerpen was er dit seizoen voor het eerst heel veel volk, in totaal waren er zo'n 13.000 toeschouwers. En ook in Gavere, op tweede kerstdag, zullen bijzonder veel fans afzakken naar de cross.

Vorig jaar zagen zo'n 14.000 fans hoe Van der Poel won voor Van Aert en Pidcock. "We zitten online opnieuw in de buurt van de 10.000, dus hopelijk kunnen we dit jaar naar de 15.000 bezoekers", stelt Mannaerts nog.