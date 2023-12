Veldrijder bezorgt Sven Nys fameuze schok tijdens Wereldbekermanche in Gavere: "Ik heb een vinger gebroken"

Sven Nys heeft er een bewogen dag in Gavere opzitten. In deze Wereldbekermanche konden een paar van zijn jongens knagen aan hun achterstand op Eli Iserbyt in de stand, maar mogelijk ging dat wel gepaard met een vingerbreuk.

Tijdens de VRT-uitzending van deze Wereldbekercross was Sporza erbij toen Sven Nys Joris Nieuwenhuis toeriep om toch maar voorzichtig te zijn. Waarna Nys verklapte wat er letterlijk aan de hand was bij de Nederlander: "Hij zegt tegen mij: "Ik heb mijn vinger gebroken.""

Of het dan wijselijk zou zijn om van de fiets te stappen, wilde Nys aan Nieuwenhuis zelf overlaten. Aangezien hij diegene is op de fiets zit, zou hij dat het beste kunnen inschatten. Er waren ook nog wel sportieve belangen die meespeelden, want Nieuwenhuis reed op dat moment rond op een mooie derde stek.

© photonews

Uiteindelijk kon de voormalige wegrenner toch uitrijden en werkte hij nog een sterke wedstrijd af, afgerond op een vierde plaats. Medisch onderzoek zal nog wel uitwijzen of er inderdaad sprake is van een gebroken vinger. In elk geval is respect op zijn plaats om nog zo door te zetten.