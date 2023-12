Wout van Aert zet criticasters op hun plaats over zijn verwachtingen en spreekt hen volledig tegen: "Neen, bijlange niet!"

Een Wout van Aert zonder verwachtingen: dat bestaat bijna niet. Ook al denken enkele criticasters dat hij zich al neerlegt bij een tweede plaats in de crossen waar ook Mathieu van der Poel aan de start komt.

Dat is zowat de teneur in de kranten, onder meer Niels Albert opperde dat. Wanneer Van Aert voor de veldrit in Asper-Gavere voor de UCI-microfoon verscheen, werd hem voorgeschoteld of hij zich inderdaad bij voorbaat neerlegt bij tweede plaatsen. "Neen, bijlange niet!"

Misschien kan Van Aert dit in Gavere al bewijzen, want daar komen de veldrijders toch plots heel andere omstandigheden tegen. "Het is wel enorm zwaar. Gavere in de kerstperiode, dat blijkt nog een tikkeltje modderiger. Dat bleek ook vorig jaar."

VAN AERT VERWACHT SPEKTAKEL

Is dit dan iets dat hem beter ligt? "Dit ligt diegene met de beste conditie. Het is een rondje waarop je niet over de limiet mag gaan. Diegene die het hoogste tempo kan ontwikkelen, zal er dicht bij zijn. Het zal spektakel zijn. Er gaat fouten gemaakt worden, links en rechts zal er misschien pech zijn. Het wordt een heel uur concentreren."