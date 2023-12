Christophe Laporte mengt zich opnieuw in vaarwater van Wout van Aert

Heel Vlaanderen stond op zijn kop toen Wout van Aert de zege in Gent-Wevelgem wegschonk aan ploegmaat Christophe Laporte. Ook het EK op de weg zijn veel landgenoten nog niet vergeten.

De ploegfilosofie bij Jumbo Visma, klonk het na Gent-Wevelgem als uitleg. Ook in 2024 mengt de Fransman zich op het terrein waar Wout van Aert wil scoren.

Als Fransman staat Parijs-Roubaix heel hoog op zijn verlanglijstje. “Ik beschouw me nog altijd als een outsider”, zegt hij aan Sporza. “Ik sta nog altijd een trede onder Wout en Mathieu. Zij hebben een geweldige erelijst en zijn de favorieten in elke koers waar ze aan de start staan.”

“Ik maak deel uit van het groepje renners onder hen", gaat Laporte verder, al ziet hij ook de nodige mogelijkheden voor zichzelf. “Het is niet altijd de sterkste die de koers wint, dat maakt de wielersport net zo mooi”, klinkt het met een flinke knipoog.

Wout van Aert laat de Tour in 2024 links liggen, Laporte niet. Misschien kan de Fransman daar wel zijn grote ding doen, bijvoorbeeld door de groene trui te willen pakken.

“In een ploeg zoals Visma-Lease a Bike is het moeilijk om die groene trui voor ogen te hebben. Wout kon dat wel, omdat hij een van de grote leiders van deze ploeg is. Voor mezelf is die groene trui ook geen doel om te winnen, ik zou liever een klassieker winnen.”