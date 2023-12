Costa Ricaan Nystrom is Van der Poel bijzonder dankbaar: "Ongelofelijk"

De Costa Ricaan Felipe Nystrom blijft stevig onder de indruk van zijn incident met Mathieu van der Poel in Gavere. Al apprecieert hij wel de lieve woorden van wereldkampioen.

Na zijn incident met Mathieu van der Poel in Gavere wilde Felipe Nystrom vroeger terugkeren naar zijn thuisland. De Costa Ricaan gaf ook forfait voor de Superprestige in Heusden-Zolder, omdat hij te aangeslagen was.

Mathieu van der Poel had wel mooie woorden voor Nystrom, de wereldkampioen vond niet dat de Costa Ricaan zich hoefde te excuseren. En Van der Poel hoopte ook dat Nystrom daar het incident niet eerder naar huis keert.

"Ik vind het ongelooflijk dat hij me vergeeft. Amazing. Ik apprecieer dat geweldig. Het bewijst vooral wat voor fijn persoon de wereldkampioen is. Hij had redenen genoeg om kwaad te zijn op mij", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Onzekere toekomst

Maar toch weet Nystrom niet wat de toekomst brengt. Hij rijdt donderdag in Diegem, maar schrapt vrijdag ook Loenhout. Hij gaat met zijn landgenoot Ramirez het parcours in Hulst verkennen en staat zaterdag voor hem in de materiaalpost.

"Ik was van plan om tot het WK in Tabor door te trekken, maar het kan net zo goed zijn dat ik op 4 januari definitief vertrek naar mijn woonplaats Portland." Want financieel weet Nystrom niet of hij het kan rekken tot het WK in Tabor in februari.